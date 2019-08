Bart Willemsen reageert op breuk met Sylvie Meis

Veel wil Bart er niet over kwijt en dat hij zich er ongemakkelijk bij voelt, is overduidelijk te zien als hij voor de camera’s van RTL Boulevard verschijnt. „Het gaat goed met mij en dat is alles wat ik erover kwijt wil. We hebben een drukke draaidag hier.”

En met die drukke draaidag doelt hij op de opnames voor Whitestar, waar onder andere Britt Dekker een rolletje in heeft.

Sylvie en Bart gingen in april uit elkaar, nadat ze tot de conclusie kwamen dat ze allebei een ander beeld hadden van de relatie. De blonde diva is inmiddels alweer dolgelukkig met iemand anders, namelijk met Niclas Castello. Of Bart alweer aan het daten is, is niet duidelijk.