BBC geeft Cliff Richard meer geld

De iconische zanger won vorig jaar zomer de rechtszaak die hij had aangespannen tegen de BBC. De rechter gaf hem gelijk dat de omroep zijn privacy had geschonden door in 2014 beelden van een politie-inval in zijn huis live uit te zenden. De rechter bepaalde tevens dat de BBC hem ruim 235.000 euro smartengeld moest betalen en de zanger kreeg daar bovenop nog eens zo’n 956.000 euro als vergoeding voor juridische kosten.

Die kosten waren intussen echter gestegen waarna Cliff Richard meer geld eiste. De BBC is daar nu aan tegemoet gekomen en stelde een regeling op met de 78-jarige zanger.

Cliff Richard werd in 2014 beschuldigd van kindermisbruik. Er volgde geen zaak omdat er onvoldoende bewijs werd gevonden. In juni 2016 werd bekend dat hij niet werd vervolgd.