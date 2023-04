Kankerdiagnose zoontje veranderde kijk op het leven van Michael Bublé

"Ik maakte mij zo druk om de toekomst, of zelfs het verleden", zegt hij. "Maar nu zeg ik altijd tegen mijn kinderen dat we niet kunnen veranderen wat we hebben gedaan. En dat we geen controle hebben over wat in de toekomst gaat gebeuren. Dus alles wat we kunnen doen, is in het moment zijn en zoveel mogelijk aanwezig zijn. Als dat lukt, leven we een gelukkig leven."

In november 2016 maakte Bublé bekend dat bij zijn toen 3-jarige zoontje een zeldzame vorm van leverkanker was gevonden. Het jongetje werd behandeld in de Verenigde Staten en het echtpaar Bublé liet de fans weten alle tijd te willen besteden aan hun gezin. Dat betekende dat de Canadees alle concerten cancelde.