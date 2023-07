Getuigenverklaring tegen Kevin Spacey: hij greep in mijn kruis

„Hij greep me in mijn intieme delen en heeft me meerdere malen aangeraakt”, zo zei de getuige volgens de BBC. „In de auto, in de lift en overal waar we alleen waren. Hij probeerde me altijd te betasten. En ik voelde me er heel ongemakkelijk door.”

De 63-jarige acteur wordt beschuldigd van diverse zedenmisdrijven tussen 2001 en 2013. In totaal beschuldigt de getuige hem van zeven misdrijven: drie gevallen van aanranding, drie gevallen van ongepast gedrag en een geval van seksuele activiteiten met iemand die daar niet mee heeft ingestemd.

Bekijk ook: Gevallen Kevin Spacey hoopt op eerherstel met rechtszaak om misbruik

De getuige spreekt van achter een gordijn, zodat die zich „beter kan concentreren op het bewijs, zonder afleiding door hetgeen wat vrij intimiderend kan zijn”, aldus de rechtbank. Alleen de rechter, de jury en advocaten kunnen de getuige zien, Spacey en de aanwezige pers niet.

Volgens de getuige had Spacey, die onder meer bekendheid kreeg met de populaire Netflixserie House of Cards, moeite met zijn geaardheid en zou hij regelmatig hebben verteld over zijn „problematische jeugd.” „Ik kan House of Cards niet kijken. Ik kan die man niet meer zien. Ik word misselijk als ik hem zie.”