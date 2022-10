Allesbeslissende confrontatie in ’Halloween ends’

Wat: horror

Regie: David Gordon Green

Met: Jamie Lee Curtis, Rohan Campbell, Andi Matichak

Ga mee naar Haddonfield waar zestiger Laurie Strode een boek over haar gruwelverleden met Michael Myers schrijft. Intussen ziet zij met lede ogen toe hoe kleindochter Allyson verliefd wordt op Corey, een plaatselijke automonteur die ooit als oppas verantwoordelijk was voor de tragische dood van een klein jongetje. Nog steeds noemt het stadje hem een ’kindermoordenaar’ en in de razernij die in Corey begint te woeden, herkent Laurie veel van de bloeddorst van Michael Myers. Zou de moordende maniak weer terug zijn?

David Gordon Green – die ook Halloween (2018) en Halloween kills (2021) maakte - focust zich in het eerste uur vooral op het portretteren van het getraumatiseerde stadje Haddonfield, dat gekweld werd door de slachtpartijen van Michael Myers. Maar halverwege begint de regisseur gestaag toe te werken naar de allesbeslissende eindconfrontatie tussen de spookachtige serieslachter en Laurie Strode, voor de zevende keer gespeeld door ’Scream Queen’ Jamie Lee Curtis.

Toch haalt ook het weinig vernieuwende Halloween ends het niet bij het sfeerrijke origineel. Al zullen fans van de populaire franchise zich weer opperbest vermaken met fijne schrikeffecten en bloederige moorden.

Vooral de lokale radio-dj sterft een ware gruweldood, waarna zijn afgeknipte tong op de ronddraaiende platenspeler belandt. Heeft u een beeld.

✭✭✭ (3 uit 5)