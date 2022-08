’Josje Huisman gelukkig in de (stad van de) liefde’

Josje Huisman (36) deelt op haar Instagram een filmpje met een serie beelden van een tripje naar Parijs en volgens Het Laatste Nieuws kan het niet anders dan dat de voormalige K3 daar de liefde viert met haar nieuwe vriend Leon Tanate (36). Deze creatief directeur uit Zwolle verschijnt slechts in een korte flits half in beeld, maar de reacties onder de post liegen er niet om. Men wenst Josje massaal het geluk in de liefde en is erg blij voor haar.