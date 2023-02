Carl Gustaf blijft nog enkele dagen in ziekenhuis na hartoperatie

De 76-jarige Carl Gustaf onderging maandag met succes een hartoperatie. Het ging om een zogenoemde kijkoperatie. Het hof meldde na afloop dat de ingreep volgens plan is verlopen en dat het goed gaat met de vorst. Zodra hij weer thuis is, moet Carl Gustaf het nog een aantal weken rustig aan doen.

De Zweedse koning is niet de enige Europese royal die deze week onder het mes moet. Koningin Margrethe van Denemarken (82) ondergaat woensdag een ingrijpende rugoperatie.

Afgelopen vrijdag moest prinses Beatrix naar het ziekenhuis nadat ze tijdens het skiën in het Oostenrijkse Lech haar pols had gebroken. De 85-jarige prinses is inmiddels weer in Nederland.