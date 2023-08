Kotsend en naar adem happend vluchten voor The Exorcist

Letterlijk kotsend en naar adem happend vluchtten mensen in 1973 de bioscoop uit bij het zien van The Exorcist. Het omstreden horrorepos van de maandag overleden William Friedkin over het door demonen bezeten meisje Regan (Linda Blair) bezorgde de wereld nachtmerries. En al is dat inmiddels precies vijftig jaar geleden, de ’engste film ooit’ resoneert nog steeds.

De Amerikaanse actrice Linda Blair op de set van The Exorcist. Ⓒ Getty Images