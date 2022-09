Flauwe ’Ticket to paradise’ gered door George Clooney en Julia Roberts

Wat: romantische komedie

Regie: Ol Parker

Met: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever

Als exen kunnen Georgia (Roberts) en David (Clooney) elkaar niet luchten in deze romkom, maar één ding hebben ze gemeen: ze willen voorkomen dat hun dochter dezelfde fout begaat als zijzelf jaren geleden. Lily (Kaitlyn Dever) is tijdens haar vakantie op Bali zo verliefd geworden op een lokale zeewierboer, dat ze meteen met hem wil trouwen. David en Georgia pakken hun bezoek strategisch aan. Ze doen alsof ze stralen van geluk en hopen intussen dat zij de prille liefde van hun kind stiekem in de soep kunnen laten lopen.

Met een cultuur die ze niet kennen en een kokende haat voor elkaar, levert dat een scala aan lollig bedoelde ruzietjes en misverstanden op. Verrassend of grappig wordt dat allemaal niet in handen van regisseur Ol Parker (Mamma Mia! Here we go again). Een scène waarin David wordt aangevallen door een dolfijn, slaat zelfs compleet dood door de afgeraffelde montage. De trieste liefdesgeschiedenis tussen Georgia en David voelt gelukkig wat echter.

Over de hele linie blijft Ticket to paradise een karig uitgewerkte film. Stel je dit verhaal eens voor met twee onbekende hoofdrolspelers en er blijft weinig meer van over. Maar eerlijk is eerlijk: Clooney en Roberts verstaan hun vak, zowel op komisch als dramatisch vlak. Dat scheelt een hoop.

✭✭ 1/2 (2,5 uit 5)