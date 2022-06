Goed nieuws voor Nadège: ’De kanker is weg’

Na een reeks chemo’s en bestralingen ziet de toekomst er een stuk positiever uit voor Nadège. „De artsen zeiden tegen dat er niets meer zit, dat de kanker weg is”, vertelt ze opgelucht aan Shownieuws. „De behandeling is goed gegaan.” En er is meer goed nieuws voor de Française: de tumor in haar keel bleek namelijk geen kanker te zijn.

„Ik heb mezelf herpakt, al ben ik nog wel moe. Maar ik voel me wel beter”, besluit ze.