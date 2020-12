Prins Charles: leren van inheemse gemeenschappen

„Ik heb altijd het gevoel gehad dat deze volkeren de natuur en ons klimaat goed hebben begrepen”, zegt hij. „Daar bestaat altijd al de regel dat je bij alles wat je doet denkt aan de zevende ongeboren generatie.”

Charles vindt dat er daarom nog veel te leren is van deze gemeenschappen. „We moeten een nieuwe balans met de natuur vinden en dat kunnen we van hen leren.” Die balans is volgens hem nu helemaal verstoord. „Wij zijn onderdeel van de natuur, maar dat zijn we vergeten. We denken dat we er niets meer mee te maken hebben, dat we haar kunnen exploiteren. Maar wat we de natuur aandoen, doen we ook onszelf aan”, zegt hij doelend op het veelvuldig gebruik van pesticiden, vervuiling, opwarming en andere klimaatproblemen.

Verwoesting

De prins begon zich in de jaren zestig al druk te maken over de manier waarop men omging met natuur. „Ik maakte enorme verwoesting van natuurlijke habitats mee, het kappen van de bossen, droogleggen van natte gebieden. Dat werk.” Sindsdien zijn duurzame en klimaatneutrale initiatieven voor hem essentieel, maar het gaat hem niet snel genoeg. Charles waarschuwde tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos, waar hij ook de klimaatactiviste Greta Thunberg ontmoette, dat de tijd om in actie te komen voor het klimaat bijna om is.

Zelf doet hij ook zijn best bij te dragen aan een duurzamere wereld. De prins lanceerde begin dit jaar onder meer zijn Sustainable Markets Council. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat belangrijke vertegenwoordigers van de private, publieke en liefdadigheidsinstellingen samen manieren vinden voor een meer koolstofarme en meer duurzame wereldeconomie.