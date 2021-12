Premium Het beste van De Telegraaf

Bizar, bizar, bizar…. Mariah Carey: ‘Zo rijk werd ik van ‘All I Want for Christmas’’

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Ze schreef het naar eigen zeggen in amper een kwartiertje tijd, maar dat moeten ongetwijfeld de meest fortuinlijke vijftien minuten uit het leven van Mariah Carey zijn geweest. Deze dagen schalt haar kerstknaller ‘All I Want for Christmas’ wereldwijd weer honderden, nee, vele duizenden keren per dag uit de speakers. Het levert haar inmiddels een ongekend fortuin op...