’Britney Spears weigert advocatenkosten moeder te betalen’

„Op geen enkele wijze kan worden aangetoond dat het curatorschap, of beter gezegd voormalig curatorschap, verantwoordelijk gehouden kan worden voor kosten die gemaakt zijn door een derde partij, in dit geval Lynne Spears. Hoewel Lynne in haar recht stond om haar eigen juridische team in te schakelen van haar eigen geld, is er geen enkele basis om Britney nu daartussen te zetten. Het is een zaak tussen Lynne en haar advocaten”, aldus Rosengart.

Miljoenen

Hij vervolgt: „Britney heeft al miljoenen betaald voor allerlei gemaakte kosten waar ze geen weet van had en heeft bovendien een huis van ruim een miljoen euro voor haar moeder gekocht, waarin ze al jaren kosteloos woont.”

Lynne vroeg een week voordat Britneys curatorschap in november werd opgeheven om het geld voor haar advocaten. De zangeres reageerde destijds iets minder diplomatiek dan haar advocaat via sociale media: „Go fuck yourself.” Ook beschuldigde ze haar moeder ervan het ’brein’ te zijn achter het curatorschap en haar vader slechts ’de hersenloze uitvoerder was’.

In juli buigt een rechter zich over de zaak.