Gevaar op de weg: rijontzegging kleindochter koningin Elizabeth

Naast de rijontzegging moet Zara ook een boete van meer dan 800 pond betalen, melden Britse media woensdag. De dochter van prinses Anne is op dit moment in Australië en kon de zitting niet bijwonen. Wel gaf Zara het vergrijp toe.

Het achternichtje van koningin Elizabeth, Tatiana Helen Georgia Mountbatten, is er ook niet vies van om het gaspedaal stevig in te trappen. In december 2019 moest ze zich bij de rechter verantwoorden wegens meerdere snelheidsovertredingen.

Bekijk ook: Achternicht Queen Elizabeth lijkt ware snelheidsduivel