Begin de zomertijd goed met deze uitstapjes

Cultuur

Songfestival-winnaar Måneskin verruilt AFAS Live voor Ziggo Dome

Rockband Måneskin, die vorig jaar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam won, komt in 2023 naar Nederland. De Italianen geven op 27 februari een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam, zo maakt concertorganisator Friendly Fire maandag bekend.