Will & Grace-acteur leidt Roast Alec Baldwin

„Ik heb er altijd van gedroomd om een Hollywoodlegende te roasten”, aldus Hayes. „Dus toen ze mij vroegen om Alec Baldwin te roasten zei ik: ’komt in de buurt’.” Niet alleen onthulde Comedy Central de Roast Master, ook werd bekend dat de zender en Alec elk 500.000 dollar doneren aan het goede doel Exploring The Arts. Deze organisatie, die is opgericht door zanger Tony Bennett, subsidieert al sinds 1999 kunst- en cultuurprojecten op scholen in New York en Los Angeles.

Sean en Alec kennen elkaar al lange tijd. De twee acteurs schitterden samen in Will & Grace. Baldwin was in 2004 voor het eerst met een gastrol te zien in de comedyserie. Zijn personage Malcolm Widmark keerde in 2018 ook terug in de revival van de show.

Afgelopen juni werd al bekend dat Baldwin het mikpunt zou worden van de komende editie van de Roast. Eerder lieten onder anderen Bruce Willis, Justin Bieber, Charlie Sheen en Donald Trump zich voor het goede doel op komische wijze beledigen door collega’s en komieken. In Nederland kregen Johnny de Mol, Giel Beelen en Gordon al eens de volle laag van andere BN’ers. Ali B is in dit rijtje de volgende.

De Comedy Central Roast van Alec Baldwin wordt op 7 september in Los Angeles opgenomen. Een week later, op 15 september, wordt het uitgezonden.