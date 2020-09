Brad en Angelina brengen nieuwe rosé champagne op de markt

Het betreft een rosé champagne, genaamd Fleur de Miraval. „Champagne wordt altijd geassocieerd met luxe en festiviteiten”, vertelt Brad aan People. „Maar rosé champagne is nog relatief onbekend en daarom wilden we een kenmerkende rosé variant creëren.”

De alcoholische versnapering wordt geproduceerd in het noordoosten van de Champagnestreek in Frankrijk en is geclassificeerd als een authentieke champagne. „Ik ben erg trots op het resultaat”, aldus Brad.

Aan de nieuwe champagne van Brad en Angelina hangt een fors prijskaartje: een flesje Fleur de Miraval kost 390 dollar (328 euro).