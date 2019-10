Anny Schilder: weinig steun van Jan

„Jan? Nooit! Zo is hij niet”, antwoordt de 60-jarige Anny op de vraag of Jan een steun voor haar was. „Jan is geen man met een schouder waarop je kunt uithuilen. Ik heb nare dingen meegemaakt in mijn leven, alles kwijtgeraakt door een scheiding en ik heb borstkanker gehad, maar ik heb toen vooral steun gehad van andere mensen. Niet van Jan.”

"Altijd die afstand. Typisch Volendams."

„Ik weet niet of Anny een steun voor me is geweest”, zegt Jan (70) op zijn beurt. „We zijn op het podium close. Samen zijn we zo sterk, samen hebben we altijd succes”, voegt hij eraan toe. Dat hij niet per se een schouder biedt om op uit te huilen, daar kan Jan wel inkomen. „Ik ben zeker niet zo. Toen mijn moeder op sterven lag, zat ik aan het voeteneind. Altijd die afstand. Typisch Volendams.”

Inmiddels zijn Jan en Anny bezig aan hun afscheidstour. Er waren irritaties tijdens hun lange samenwerking - Anny over Jan: „als het niet naar zijn zin gaat, maakt hij stennis” - maar ze prijzen elkaar ook. Jan roemt de onbevangenheid van Anny en Anny vindt Jan erg grappig. „Vooral als hij dat zelf niet doorheeft.”