Voormalig Atomic Kitten-zangeres na cosmetische ingreep: ’Ik heb twee navels!’

Sterren

Khloé Kardashian: ’Mijn leven is net een horrorfilm’

Het leven van Khloé Kardashian is momenteel „net een horrorfilm”. Dat vertelt de 38-jarige realityster in The Kardashians, de realityserie die om haar familie draait. Met haar uitspraak refereert Kardashian aan haar overspelige ex Tristan Thompson.