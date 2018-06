Prins Harry gasthoofdredacteur bij de BBC

De prins is er dankbaar voor dat hij de kans krijgt om enkele onderwerpen voor het voetlicht te brengen die hem na aan het hart liggen. Hij weet zich verzekerd van een groot bereik, want wekelijks luisteren er zo’n 7 miljoen mensen naar Today. Het nieuwsprogramma op Radio 4 is een begrip in Groot-Brittannië.

In grote lijnen weet Harry al waar hij het over wil gaan hebben. Geestelijke gezondheid en jeugdcriminaliteit zijn twee onderwerpen die de prins bezighouden. Verder gaat hij samen met de programmamakers experimenteren met kunstmatige intelligentie.

Traditioneel vraagt Today aan het eind van het jaar een aantal Britse prominenten gasthoofdredacteur te worden. Prins Harry is pas de tweede Britse royal die aan de beurt is. In 2004 was Sarah Ferguson, de Hertogin van York, de eerste. Koningin Noor van Jordanië ook ooit gasthoofdredacteur.