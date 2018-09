'Geen reden RTL Late Night te veranderen'

“De koers van het programma blijft zoals ‘ie is”, zei sidekick Marieke Elsinga donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

“Ik zou niet weten waarom we zouden veranderen.” Marieke en Humberto Tan leggen het al weken af tegen Eva Jinek, die keer op keer meer kijkers weet te boeien met haar talkshow Jinek op NPO 1. Dinsdag en woensdag keken minder dan een half miljoen Nederlanders naar RTL Late Night.

Heibel of onrust is er volgens Marieke niet achter de schermen. “Absoluut niet! Haha, nee zeg.” Wel wordt er op de redactie gesproken over de teruglopende kijkcijfers. “Natuurlijk hebben Humberto en ik het er wel eens over, maar dat doen we altijd. Zo gaan die dingen altijd in de tv-wereld toch? Het is altijd een golfbeweging.”