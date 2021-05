Rob Lowe viert 31 jaar zonder drank en drugs

„Ik ben 31 jaar clean en wil daarvoor iedereen bedanken die me heeft geholpen om op dit pad te blijven. Ook moedig ik iedereen aan die ook een vrij en gelukkig leven wil leiden: sluit je aan! De allergrootste knuffel gaat naar mijn familie, omdat zij het het langste met me uit hebben weten te houden”, aldus Rob.

Lowe liep als 80s-idool alle feestjes af, waar drank en drugs in overvloed waren. Ook was hij zeer populair bij de vrouwen, wat hem honderden onenightstands opleverde en een aantal kortstondige relaties met collega actrices.

In 1990 besloot Rob zichzelf in te checken bij een afkickkliniek om zijn leven te beteren. En met succes. Hoewel hij zijn vrouw Sheryl al in 1983 ontmoet had, wilde hij toen nog niet met haar trouwen. Daartoe besloot hij pas op het moment dat hij afgekickt was van alles. Aankomende zomer is het stel 30 jaar getrouwd, wat ze willen vieren met hun zonen Matthew (27) en John (25).