Erik Dijkstra: ’Op1 voelde door corona soms als corvee’

Volgens hem was zijn werk eerst ’prettig om te doen’. „Maar na een jaar corona voelde het soms als corvee. Ab Osterhaus is een aardige man, maar om nu voor de dertigste keer met hem over een nieuwe golf te praten…”

Dijkstra wil verder het programma geen onrecht aan doen. „Ik wil er geen kwaad over spreken. Ik merkte aan mijzelf dat ik mijn belangstelling verloor.” Opmerkelijk genoeg vond hij Per Seconde Wijzer, dat hij al jaren presenteert, nog spannender dan het presenteren van de talkshow Op1. „Het spel zit goed in elkaar en het is altijd spannend. Die wegtikkende seconden en de lichte paniek bij de deelnemers, dat voel ik ook echt als ik ernaast zit.”