Jesse Williams na twaalf seizoenen uit Grey’s Anatomy

„Jesse Williams is een buitengewone artiest en activist”, liet showrunner Krista Vernoff weten. „Het was een cadeautje om te zien hoe hij zich in de afgelopen jaren ontwikkelde, zowel voor de camera’s als daarbuiten. We gaan Jesse ontzettend missen en we gaan de jarenlang perfect gespeelde Jackson Avery missen.”

Het is niet duidelijk wie de beslissing maakte over het vertrek van Williams, die twaalf seizoenen lang te zien was in de serie. Volgens Deadline liep zijn contract aan het einde van het huidige seizoen af. De acteur heeft de laatste jaren verschillende afleveringen van Grey’s Anatomy geregisseerd en nam ook plaats op de regiestoel bij nieuwe serie Rebel. Hij is ook een van de producenten van Two Distant Strangers, de korte film die vorige maand een Oscar won.