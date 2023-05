Frans Bauer onder vuur na het delen van ’gezond’ ontbijt

Frans Bauer werkt de afgelopen maanden volop aan zijn gezondheid. De zanger wil voordat hij aan het eind van dit jaar Abraham maar liefst twintig kilo afvallen. Om dit doel te bereiken wandelt hij elke dag zo’n twee uur.

Maar zijn voedingskeuzes laten te wensen over, al meent Frans zelf juist goed bezig te zijn. Bauer deelde op Instagram afgelopen weekend een foto van zijn ontbijt: een wit bolletje met boter en een sierlijk gewaaierde plakjes hardgekookt ei. Lekker en gezond, zo meende hij. Het leverde hem een storm aan kritiek op van volgers die hem haarfijn uitlegden dat wit brood een dikmaker is, om over de boter nog maar te zwijgen.

Daags later komt Frans terug op zijn ontbijtkeuze. Op Instagram deelt hij een video waarin hij vol berouw zijn volgers toespreekt. „Ik dacht dat ik het allemaal goed had gedaan. Een broodje, een ei. Wat kan er fout gaan? Niet teveel calorieën. Maar nee, Frans moest zo nodig weer een wit bolletje pakken. Ik had het ook pas door toen ik al die reacties las. Ik baal van mezelf: „Het had gewoon een bruin bolletje moeten zijn, Frans. Zonder boter.”