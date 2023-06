Bondskanselier Olaf Scholz volgt nieuws over Rammstein op de voet

Zanger Till Lindemann wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. De vrouwen spraken onder meer van drogeringen of van seks tegen hun wil. De advocaten van de 60-jarige zanger ontkenden alle aantijgingen en lieten donderdag weten juridische stappen te ondernemen tegen de mensen die de beschuldigingen hebben geuit.

De woordvoerder van Scholz zei vrijdag desgevraagd dat de bondskanselier het nieuws over de band heeft gevolgd. Hij sprak ook van beschuldigingen „die opgehelderd moeten worden”. Ook werd aan woordvoerder Steffen Hebestreit gevraagd of Scholz vindt dat veranderingen in de muziekindustrie nodig zijn. Daarop antwoordde de zegsman dat dat debat door de industrie zelf gevoerd moet worden.

De concerten van Rammstein gaan ondanks de beschuldigingen door. Volgende maand speelt de band twee shows in Groningen. De afgelopen dagen speelde de band enkele concerten in München. Bij die optredens werd door enkele tientallen mensen gedemonstreerd.

Zwitserland

Of de concerten in Zwitserland doorgaan, is nog maar de vraag. Zwitserse organisaties hebben een petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen tot het annuleren van de concerten van de Rammstein. De groep treedt op 17 en 18 juni twee keer op in Bern als onderdeel van hun Europese tour. De band staat volgende maand ook twee keer in Groningen.

Het initiatief komt onder meer van de jeugdafdeling van de Sociaaldemocratische Partij van Zwitserland. Ook Brava, een organisatie die zich inzet tegen geweld tegen vrouwen, heeft zich aangesloten, net als een aantal andere organisaties die opkomen voor vrouwenrechten.