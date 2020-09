Musical Saturday Night Fever gecanceld

„Dit is helaas de zoveelste moeilijke en voor alle medewerkers betreurenswaardige beslissing die Ruud de Graaf en ik moeten nemen. Al afgelopen april besloten we onze grote producties Titanic en The Rocky Horror Show te verplaatsen naar het najaar van 2021”, zegt artistiek directeur Hans Cornelissen in een verklaring. „De huidige stand van zaken rond het Covid-19-virus maakt het op ieder vlak ondenkbaar al in januari zo’n grote reizende theaterproductie uit te brengen.”

Voor de periode vanaf januari worden door het entertainmentbedrijf twee kleinere musicalproducties ontwikkeld.