Record voor Netflixfilm Jennifer Aniston

In de Verenigde Staten en Canada werd er vanaf 13,4 miljoen accounts gekeken en in de rest van de wereld schakelden nog eens 17,5 miljoen abonnees in. Verwacht wordt dat Murder Mystery nu ook het record van Sandra Bullocks kaskraker Bird Box gaat verbreken over de gehele eerste week. Birdbox trok afgelopen december 45 miljoen abonnees in de eerste 7 dagen.

Aniston en Sandler spelen in Murder Mystery een New Yorks stel dat via een vakantiereisje naar Europa terechtkomt in een moderne moordzaak, die op komische wijze gespeeld wordt.