Keira Knightley stapt vanwege lockdownvrees uit serie

De 35-jarige Keira heeft twee jonge dochters, waarvan de jongste vorig jaar is geboren. Volgens een woordvoerder van de actrice vindt ze het onverantwoord om ruim vier maanden van huis te zijn voor de serie, zeker nu het ernaar uitziet dat in het Verenigd Koninkrijk strengere coronamaatregelen worden afgekondigd.

Keira zou in The Essex Serpent de rol van Cora op zich nemen. De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Sarah Perry. The Essex Serpent speelt zich af in 1893. Cora, een weduwe die gebukt gaat onder de naweeën van een huwelijk vol geweld en misbruik, verhuist van Victoriaans Londen naar het kleine dorpje Aldwinter in Essex. Ze is geïntrigeerd door een lokaal bijgeloof dat een mythisch wezen dat bekend staat als de Essex Serpent is teruggekeerd naar de regio.

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder gaat met de totstandkoming van The Essex Serpent.