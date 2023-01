Hardnekkige stalker Kelly Clarkson opnieuw opgepakt

Young had al een tijdelijk en een permanent straatverbod gekregen, maar heeft die voorwaarden volgens TMZ al twaalf keer geschonden. De beveiliging van de 40-jarige zangeres zag de vrouw aan de poort van Clarksons huis en belde daarop de politie. Vervolgens werd Young gearresteerd.

Opvallend is dat Young meermaals om precies 20.59 uur voor het huis van Clarkson verschijnt. Wat daar de reden achter is, is vooralsnog niet bekend. Young volgt Clarkson al jaren. Eerst bij haar huis in Nashville en later ook in Los Angeles. Soms laat zij ook ongewenste cadeaus voor de zangeres achter.