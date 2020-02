Henny Huisman neemt het op voor Ilse DeLange

„Lieve @IlseDeLange trek je niks aan van #HugoBorst met zijn commentaar op jou. Dat deed hij 10 jaar geleden in @dwdd bij mij. Ik heb tv formats bedacht die de Wereld over gingen en jij maakt muziek die al de 9e @edisonsNL opbracht en hij is nog steeds #radio #voetbalcommentator”, schrijft Henny, waarbij hij een sneer uitdeelt aan Hugo Borst.

"We leven in overspannen tijden"

Hugo is zich van geen kwaad bewust, blijkt woensdagochtend op radio Veronica wanneer Giel Beelen met hem belt. „We leven in overspannen tijden hè. Volgens mij heb ik allerlei relevante opmerkingen geplaatst. Zelf heb ik een groot relativeringsvermogen. Ik heb ook wel wat prijzen gehad in mijn leven. Dat heb ik nooit heel serieus genomen, het was leuk.

Ik kan me voorstellen dat wanneer je je achtste of negende wint, dat dat toch minder waarde heeft dan die eerste. Dat is alles, daar steekt verder niks achter”, vertelt de voetbalcommentator.

Op Giels commentaar dat er wel een denigrerend toontje zat in Hugo’s opmerking over het kikkerlandje, reageert Hugo: „Nee helemaal niet. Dat plagen heb ik niet alleen uitgevonden, er zijn vele mensen. Dat hoort er ook een beetje bij, maar een plaagstoot kan nog altijd respectvol zijn. Ik vind nergens dat ik mij heb misdragen. Oprecht niet. Ik heb geen rare vragen gesteld. Ik heb vragen gesteld waarop ik een goed antwoord wilde hebben. Ik vind overigens dat zij uitstekend counterde. Echt een doorwrocht antwoord, dat heeft ze goed gedaan. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen: als ik iets slechts op mijn geweten zou hebben, wat niet zo is, dan heb ik het niet stevig genoeg verwoord. Maar dat heb ik ook helemaal niet gewild.”