Jamie Foxx verblijft in revalidatiekliniek in Chicago

Het is onduidelijk wat er precies met Foxx is gebeurd. Volgens Amerikaanse media is de kliniek gespecialiseerd in zorg na hersenbloedingen, verwondingen aan de ruggengraat en herstel na behandelingen voor kanker. Volgens een bron zou Foxx „goed aan het herstellen” zijn.

De dochter van de acteur liet vrijwel direct na de ziekenhuisopname weten dat het al beter ging met haar vader. Hij zou aan de beterende hand zijn en „geweldige zorg” krijgen. Ook bedankte ze de fans van haar vader voor de steunbetuigingen die hij heeft gekregen. „We weten hoe geliefd hij is en we waarderen jullie lieve berichten. We willen graag privacy nu hij herstellende is.”