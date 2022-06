Zoveel berichten ontving Jan de Hoop na afscheid

„Het waren 50.000 Tweetjes en Instagram-berichtjes”, aldus de oud-nieuwslezer. „Mensen die hun hele levensloop met mij deelden. Een vrouw die haar dochter verloren had, die steun had aan mijn stem in de ochtend. Ik wist dat allemaal niet. Ik ben twee dagen bezig geweest om zoveel mogelijk berichtjes te antwoorden.”

Het geheim van het goed voorlezen van ontbijtnieuws is volgens De Hoop dat je ’het moet vóelen’. „Ik had vorige week een bericht over die vreselijke schietpartij in Texas, en daarna een bericht over Feyenoord. Dan kan je van tevoren denken: nu met ik ernstig gaan kijken en even stil zijn. Dat werkt niet - je moet het vóelen. Dán gaat het goed.”

De Hoop presenteerde afgelopen donderdag zijn laatste RTL Ontbijtnieuws, iets dat hij 33 jaar lang deed. Toen de 67-jarige presentator zijn laatste woorden in het programma uitsprak, kon hij zijn tranen niet bedwingen. Direct na afloop van de uitzending werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

VIDEO: Op 2 juni nam Jan de Hoop emotioneel afscheid van het RTL Ontbijtnieuws.