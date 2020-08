’Harry en Meghan hebben nu eigen huis vlakbij Oprah en Ellen’

Volgens de krant wonen de hertog en hertogin van Sussex al 6 weken in hun nieuwe stulpje, dat vlakbij de huizen van hun goede vriendinnen Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres ligt. „Dit is echt hun huis, waar ze een doorstart kunnen maken na hun vertrek uit de Britse koninklijke familie. Het is voor zowel Harry als Meghan het eerste huis dat ze zelf gekocht hebben en dat maakt de plek extra speciaal. Hier willen ze in alle rust hun zoontje Archie opvoeden”, aldus een bron.

Volgens diezelfde bron was het nooit Harry en Meghans plan om in Los Angeles te belanden. „In eerste instantie kwamen ze hierheen om dichter bij Meghans moeder te zijn. Maar nu ze hier vanwege het coronavirus een aantal maanden hebben gezeten, hebben ze er nog eens goed over nagedacht. Om tot de conclusie te komen dat ze in deze omgeving gelukkig gaan worden en Archie een onbezorgd leven kunnen bieden.”