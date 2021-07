Na overlijden prins Philip ruziën Charles en Edward om zijn titel

Na de dood van prins Philip in april is de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, overgegaan naar Charles. De prins van Wales zou nu terughoudend zijn om deze over te dragen aan de 57-jarige prins Edward, graaf van Wessex, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was.

Toen Edward in 1999 trouwde met Sophie Rhys-Jones kondigde Buckingham Palace namelijk aan dat Elizabeth, Philip en Charles overeen waren gekomen dat wanneer de titel vrij zou komen, deze naar Edward zou gaan. Maar bronnen dicht bij de 72-jarige prins Charles zeggen in The Times dat zijn mening hierover sindsdien is veranderd en dat hij die plannen heroverweegt. Het zou aan Charles zijn wat er met de titel gebeurt en de kans is klein dat die naar Edward gaat, zeggen bronnen.

Zowel Clarence House als Buckingham Palace weigeren commentaar te geven.