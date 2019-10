Martien legt rode loper uit voor Wendy van Dijk

De presentatrice deelde op Instgram haar tripje naar het Franse Beynac en te zien is dat Wendy en haar SBS6-collega’s elkaar – mede dankzij hun gezamenlijke liefde voor witte wijn – overduidelijk hebben gevonden. „Wat een heerlijk dagje! En nu bijna wijnen!”, schrijft ze bij een selfie met Martien. Het is niet duidelijk wat de reden is van Wendy’s bezoek aan de familie Meiland.

De laatste aflevering van Chateau Meiland werd maandagavond goed bekeken. De populaire SBS6-serie – die eerder deze maand een Gouden Televizier-Ring in de wacht sleepte – hield ruim 1,4 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd.

Toch hoeven fans van het programma niet lang te wachten tot ze Martien, Erica, Maxime en Claire weer kunnen zien. SBS6 komt namelijk met speciale kerstafleveringen. Details over het programma worden later bekendgemaakt.