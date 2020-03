Nederland als 23e in finale Songfestival

Alle delegatieleiders ontmoeten elkaar elk jaar in maart in de gaststad waar ze worden geïnformeerd over de gang van zaken tijdens het komende songfestival. De samenkomst valt altijd samen met de officiële deadline voor het bekendmaken van alle artiesten en hun liedjes. Niet ieder land is overigens fysiek aanwezig in Rotterdam. Enkele delegatieleiders bleven thuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en volgden de ontwikkelingen online.

Van alle 41 liedjes zijn er twee nog niet uitgekomen, die van Azerbeidzjan en Rusland. Bij de bookmakers gaat sinds maandag Bulgarije aan de leiding. Ook IJsland en Litouwen doen het goed. Nederland staat vooralsnog op de dertiende plaats.

De finale van het songfestival vindt op 16 mei plaats in Rotterdam Ahoy. Op 12 en 14 vinden de halve finales plaats waarin 35 landen strijden voor een plek in de finale. Nederland is samen met de ’big five’ al geplaatst voor de eindstrijd.