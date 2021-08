Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywood-ster straks te zien in ’De veroordeling’ Yorick van Wageningen: ’Nederlandse acteurs behandeld als klussers’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Eén van de grootste Hollywoodsterren die Nederland telt, is vanaf volgende week (2 september) te zien in De veroordeling. Yorick van Wageningen speelt in deze film de ten onrechte verdachte ’klusjesman’ uit de beruchte Deventer Moordzaak. „Doodeng. Ook omdat ik hem niet nóg meer onrecht wilde aandoen”, vertelt de acteur in Amsterdam.