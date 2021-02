Babette van Veen had veel moeite met laatste wens Guusje Nederhorst

In de online serie Op de gevoelige plaat blikt Babette met fotograaf William Rutten terug op haar carrière. Wanneer het overlijden van Guusje wordt aangesneden, raakt de actrice zichtbaar geëmotioneerd. „Het moeilijke was dat zij ervoor had gekozen de laatste tijd van haar leven alleen door te maken”, zegt Babette.

„Dat is ieders goed recht. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het voor heel veel mensen, ook voor mij, als een enorme klap kwam. Ik heb er heel lang heel veel moeite mee gehad dat ik nooit heb kunnen zeggen van: ik hoop dat je wel weet dat ik er ben, of zo. Ook al heb je er geen behoefte aan, want dat kan natuurlijk. Maar het zou wel voor heel veel mensen hebben gescheeld als we dat hadden geweten. En met zulke heftige dingen is het ook zo: je weet dat iemand ziek is, maar op zo’n jonge leeftijd is dat toch heel moeilijk om dat te aanvaarden. Daardoor is het een heel moeilijke tijd in mijn leven geweest.”

Dieptepunten

Als William Rutten vervolgens opmerkt dat Guusje – die in 2000 een punt zette achter haar soap- en zangcarrière – altijd positief in het leven stond, probeert Babette dat beeld enigszins te temperen. „Dat leek voor de buitenwereld zo. En ze was ook echt heel positief, maar ze had ook wel haar dieptepunten. Dan kon echt niemand haar bereiken. En sommige mensen snapten dat niet en die kregen dan ruzie met haar. ’Waar was je nou?’ En ik dacht altijd: laat haar maar gewoon. Dus ik had ook nooit die problemen met haar, want ik dacht: wat ze geeft is goed en de rest is ook goed. En daardoor hadden wij ook een heel leuke vriendschap. Maar het was voor mij wel heel heftig, ja.”

Naast GTST, maakten Babette en Guusje – samen met Katja Schuurman – ook een tijdje deel uit van zanggezelschap Linda, Roos en Jessica. „We zaten echt dag en nacht in zo’n busje. Werd je het hele land doorgesjeest en ging je twee keer per avond optreden. Dan was je helemaal kapot en liep de make-up over je wangen. Maar we wisten: later gaan we dit missen. En daar moet je dan hard om lachen. Want je kunt het je nu niet meer voorstellen.”