Mathilde bezoekt Keniaanse sloppenwijk

Mathilde en Elisabeth werden verwelkomd door dansende kinderen en kinderen die muziek maakten met zelf gemaakte instrumenten van afval. Tijdens het bezoek mocht de prinses een baby van vijf maanden vasthouden. „Ze was zichtbaar gecharmeerd”, aldus persbureau Belga. Ook maakten Mathilde en Elisabeth kennis met Glen Akhura. Sinds zijn vader overleed heeft zijn moeder niet meer genoeg geld om de 12-jarige jongen naar school te sturen. Glens moeder hoopt dat haar zoon in de toekomst weer naar school kan. Ook Glen zelf wil dat. Hij gaat graag naar school en houdt van wetenschap, vertrouwde hij Mathilde toe.

„Armoede is vaak de oorzaak dat kinderen niet naar school gaan. Op straat kunnen kinderen werken om een centje te verdienen of bedelen. De meeste ouders van die kinderen verdienen 2,5 dollar per dag en dat is te weinig om rond te komen en school te betalen”, aldus Patricia Kwamboka van het Amref Dagoretti Child Protection Centre. Later op de dag ontmoeten Mathilde en Elisabeth de first lady van Kenia, Margaret Kenyatta. Ze sluiten de dag af met een bezoek aan een voetbalclub.

Mathilde en Elisabeth zijn tot en met donderdag op Unicef-missie in Kenia. Het staat in het teken van kinderrechten en onderwijs in moeilijke omstandigheden. De koningin is dit jaar tien jaar erevoorzitter van Unicef België. Ze volgt de acties van Unicef al sinds 2004. In het verleden bezocht ze onder meer Haïti, Ethiopië en Laos voor de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.