Rolf Harris onschuldig in drie misbruikzaken

De jury deed er ruim 26 uur over om de 86-jarige Harris, die al vastzit vanwege andere misbruikzaken, vrij te spreken voor het betasten van twee vrouwen en een tiener. Wanneer er over de andere vier aanklachten wordt besloten, is niet bekend. Het misbruik zou zich voor hebben gedaan tussen 1971 en 2004. Harris ontkent alle betrokkenheid.

De ex-presentator zit momenteel een gevangenisstraf uit van vijf jaar en negen maanden, die hij in 2014 kreeg voor misbruik van vier meisjes en een vrouw tussen 1968 en 1986. Bij de nieuwe aanklachten ging het om zeven meisjes en vrouwen tussen de 12 en 27 jaar.