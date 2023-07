Russell Crowe overweegt om met pensioen te gaan

„Ik sta soms voor de spiegel en denk: wie the fuck is dat?!” zei Crowe volgens Variety. „Ik kan Ridley Scott als mijn rolmodel nemen.” De 85-jarige regisseur, die Crowe regisseerde in zijn epos Gladiator, werkt nog steeds aan nieuwe films. „Hij ontdekt nog steeds nieuwe dingen in zijn werk. Maar misschien stop ik ook opeens en hoor je nooit meer iets van mij. Het zijn twee valide keuzes. Ik heb nog niet besloten welke kant ik op ga.”

Scott gaat binnenkort een vervolg maken op Gladiator, maar Crowe zal niet in de film te zien zijn. Het verhaal speelt zich dertig jaar na het origineel af. „Ze zouden mij moeten betalen voor alle vragen die ik de afgelopen maanden heb gehad over dat project!” aldus Crowe. „Maar ik heb er niets mee te maken. In de wereld van Gladiator is mijn personage dood en begraven. Maar de sequel maakt mij ook jaloers. Het doet mij denken aan de tijd dat ik jonger was.”

Crowe was 37 toen het eerste deel uitkwam. De film, over een Romeinse legerleider die wraak neemt op de mensen die zijn familie hebben vermoord, leverde de acteur een Oscar op.