Kleindochter Nelson Mandela boos op Harry en Meghan: ’Verontrustend en vervelend’

De documentaire Live to lead staat pas sinds enkele dagen op Netflix, maar ligt nu al onder vuur. Althans, niet de show an sich, maar wel Harry en Meghan, de uitvoerend producenten van de serie waarin ’leiders die een verschil willen maken in de wereld hun inspirerende levensverhalen delen’.

In de trailer maakt Harry duidelijk dat ze door Nelson Mandela geïnspireerd raakten de serie te maken. Maar het is met name de quote die het koppel gebruikt waar de kleindochter van Madiba zich aan stoort: „Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen, bepaalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden.” Een krachtige uitspraak van Mandela die Harry en Meghan samen benoemen.

Ndileka Mandela, de kleindochter, kan het niet verkroppen dat het koppel hun eigen strijd met de koninklijke familie en het leven lijkt te vergelijken met de lange weg naar vrijheid van haar grootvader. „Het is geen vergelijking. Ik weet dat de Nelson Mandela Foundation achter het initiatief staat, maar mensen hebben jarenlang de citaten van mijn grootvader gestolen en zijn nalatenschap gebruikt omdat ze weten dat zijn naam verkoopt. Harry en Meghan zijn daarin niet anders”, vertelt ze gefrustreerd aan The Australian.

Verontrustend

„Ik bewonder Harry omdat hij het vertrouwen heeft om zich los te maken van een instelling die zo iconisch is als de koninklijke familie. Opa kwam in opstand tegen een gearrangeerd huwelijk om zijn eigen weg in het leven te vinden. Maar dat heeft een prijs, je moet dan je eigen leven financieren. Ik heb vrede gesloten met mensen die de naam van opa gebruiken, maar het is elke keer dat dat gebeurt erg verontrustend en vervelend.”

Ndileka Mandela zegt bovendien niet te geloven dat Harry en Meghan Madiba daadwerkelijk hebben ontmoet. „Harry moet authentiek zijn en bij zijn eigen verhaal blijven, welke relevantie heeft opa’s leven voor het zijne?”, vraagt ze zich af. „Ik geloof niet dat hij en Meghan opa ooit écht hebben ontmoet. Ja, misschien toen Harry jong was in Buckingham Palace. Maar ze gebruiken zijn citaten in de documentaire om mensen aan te trekken en miljoenen te verdienen zonder dat de familie Mandela daarvan profiteert.”

Een woordvoerder van de Sussexen heeft nog niet gereageerd.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Faux pas

Het is overigens niet de eerste keer dat het koppel voor flink wat ophef zorgt door uitspraken over Mandela. In een interview afgelopen zomer met The Cut haalde Meghan zich de woede op de hals toen zij stelde dat iemand van de cast van de Lion King haar zou hebben verteld dat ’iedereen in Zuid Afrika, net als toen Mandela was vrijgelaten uit de gevangenis, de straat op ging om te vieren dat ze haar jawoord aan prins Harry had gegeven’. Lezers van het artikel noemden de opmerking ’ziek’ en ’verwaand’ en stelden dat ’ze geen idee heeft van de echte wereld’. Piers Morgan schreef te hebben moeten kokhalzen na het lezen van de Mandela-anekdote, terwijl anderen haar ervan beschuldigden het verhaal gewoon te hebben verzonnen.

Iets wat indirect lijkt te worden bevestigd door acteur John Kani. Hij liet destijds aan Daily Mail weten dat hij de enige Zuid-Afrikaanse acteur in de film is en de hertogin nooit heeft gesproken. Volgens hem stelde het huwelijk helemaal niet zoveel voor in Zuid-Afrika en was het al helemaal niet te vergelijken met de vrijlating van Madiba na 27 jaar vast te hebben gezeten.

„Dát was pas een wereldgebeurtenis. Dat Meghan of wie dan ook met een royal trouwt kan op geen enkele manier in een adem worden genoemd, of zelfs maar in dezelfde zin worden uitgesproken als dat moment”, verklaarde hij. „Ik heb Meghan Markle nog nooit ontmoet. Dit lijkt een soort faux pas van haar. Ik ben het enige Zuid-Afrikaanse lid van de cast en ik heb de première in Londen niet bijgewoond... Maar het kan gewoon een vergissing van haar zijn.”