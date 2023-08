Binnenkijken in William en Catherines luxe ’geheime’ suite op Heathrow

Wanneer prins William en zijn vrouw Catherine gaan vliegen, staan zij natuurlijk niet zoals iedereen in de rij voor de paspoortcontrole. Ook zitten de royals geen uren te wachten bij de gate voor het toestel vertrekt, maar spenderen hun tijd op het Londense vliegveld Heathrow in de ’geheime’ luxueuze Windsor Suite. Hier worden zij meer dan royaal behandeld. Maar tegenwoordig is deze suite niet zo geheim meer, iedereen kan gebruik maken van de VIP-ervaring, al hangt er wel een aardig prijskaartje aan...

Ⓒ ANP / HH