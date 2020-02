Stopt Lil’ Kleine als coach in TVOH?

Op de vraag of hij tijdens het volgende seizoen wederom plaats zal nemen in een van de vier stoelen, laat hij aan RTL Boulevard weten daar niks over te mogen zeggen. „Ik zou het zeker leuk vinden, maar of ik het zou willen? Daar moet ik nog even over nadenken…”

De jongste coach van The voice heeft op zijn zachtst gezegd een turbulente tijd achter de rug. Zo is er veel kritiek geweest door kijkers op zijn manier van feedback geven én was hij lange tijd onderwerp van gesprek na een ruzie met collega-coach Anouk.

Gouden platen

Donderdag ontving hij in Amsterdam drie gouden platen uit handen van Boulevard-verslaggeefster Veronica van Hoogdalem. Hij kreeg de gouden awards voor zijn singles Af en toe, Rook en Het Geluid. Voor zijn nummer Dichterbij kreeg hij een platina award.

Nieuw album

Lil’ Kleine brengt op 3 april zijn nieuwe album uit. De albumtitel luidt Jongen van de straat. „Het album waar jullie lang op hebben moeten wachten en waar ik heel m’n hart in heb gestopt is af”, meldt de rapper op Instagram. „Jullie wachten wordt beloond op 3 april.”

Vrijdag komt zijn eerste single van het album uit. Die heet Joanne, vertelde hij in in het entertainmentprogramma. Joanne is de tweede naam van zijn vriendin Jaimie. De bijbehorende clip komt dinsdag uit.

Ronnie Flex, met wie Lil’ Kleine een monsterhit scoorde met Drank & Drugs, werkte mee aan het album Jongen van de straat. Ronnie is te horen op het nummer Vandaan. Ook Frenna verleende zijn medewerking aan het album.