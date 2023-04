Rico Verhoeven debuteert in rammelend bouwpakket ’Black Lotus’

Verhoeven heeft zijn acteerambities nooit onder stoelen of banken gestoken. Voor zijn eerste dragende rol besloten de Nederlandse producenten van Black Lotus van hem de kapstok te maken waaraan Hollywood-scenarist Tad Daggerhart (The Expendables 4) een verhaal mocht ophangen. Op verzoek van de vechtsporter zelf liet de schrijver van het script zich daarbij inspireren door films als Man on fire en Taken.

Bijeengeraapt

De Bulgaar Todor Chapkanov regisseerde dit vehikel, waarvoor een internationale cast aantreedt. Hollywood-acteur Frank Grillo springt daarbij als crimineel kopstuk het meest in het oog. Daarnaast gaat Rico Verhoeven een bondje aan met de Israëlische Rona-Lee Shimon, die als Interpol-agente ook van knokken weet. Jammer alleen dat deze film intussen even bijeengeraapt aandoet als de verzameling spelers.

Black Lotus is een bouwpakket vol gerecyclede, slecht bij elkaar passende onderdelen. Platgewalste dialogen, een opeenstapeling van accenten, close-ups van spierbundels en niet altijd even overzichtelijke actie worden op nogal humorloze toon uitgeserveerd. Dat zit Verhoevens (mogelijke) charisma in de weg. Het wachten is op filmmakers die de King of Kickboxing wél de kans bieden om niet alleen in de ring te domineren, maar ook op het doek.

✭✭