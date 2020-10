Sean Connery (90) overleden

Zijn zoon laat aan de Britse omroep weten dat Connery in zijn slaap is overleden op de Bahama’s. De acteur kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen.

Connery behoort al meer dan een halve eeuw tot de bekendste acteurs ter wereld. Zijn grote doorbraak kwam in 1962 met de eerste Bond-film, Dr. No. Hij speelde zes keer Ian Flemings geesteskind en kwam in 1983 nog eens terug als 007 in de onofficiële Bond-film Never Say Never Again van een concurrerende filmmaatschappij. Tijdens zijn decennialange carrière heeft hij onder andere een Oscar, twee Bafta’s en drie Golden Globes gewonnen.

Ⓒ Getty Images

Andere films waarin Connery speelde waren The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade, Robin Hood: Prince of Thieves en The Rock. Connery kreeg in 1988 een Oscar voor beste mannelijke bijrol in The Untouchables. In december 1999 werd hij in Berlijn op het Europese Filmfestival gekozen tot beste Europese acteur voor zijn rol in Entrapment. De Britse koningin Elizabeth sloeg hem een jaar later tot ridder.

De knappe vrouwenversierder in de Bond-cyclus speelde in latere films steeds vaker de rol van mentor van een jongere held. Zo was hij in de Indiana Jones-films te zien als de vader van Indiana Jones (Harrison Ford). Connery bleef in het echte leven tientallen jaren trouw aan zijn tweede vrouw, de Franse kunstenares Micheline Roquebrune, met wie hij in 1975 trouwde. Met zijn eerste vrouw, de actrice Diane Cilento, heeft hij een zoon, de acteur Jason.

Hoewel de acteur zich liet ridderen door de Britse koningin en op de Bahama’s woonde, stond hij ook bekend als Schots nationalist. Hij was een voorstander van onafhankelijkheid voor Schotland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon noemde het nieuws over de dood van Connery hartverscheurend. „Onze natie rouwt vandaag om een van haar meest geliefde zonen.”