Johnny Logan kijkt nooit naar puntentelling Eurovisie Songfestival

De 65-jarige zanger herbeleeft anders weer de bloedstollende finales van 1980, 1987 en 1992, toen hij de eerste plaats behaalde. „Mijn hart gaat dan weer net zo hard tekeer als toen ik in de zaal zat terwijl de punten werden gegeven”, legt hij uit. „Dat trek ik niet meer. In de sportfilm Chariots of Fire zit een prachtige scène waarin een van de personages zegt: alleen als je de race zelf ooit gewonnen hebt, weet je hoe zwaar het is om te winnen. Dat is een gevoel dat ik heel goed herken.”

Logan won de eerste maal in Den Haag, met het nummer What’s another year. Daarna volgden Hold me now en Why me?, al werd dat laatste nummer niet door Logan zelf uitgevoerd. „Ik heb nooit het gevoel gehad dat het een overwinning voor mijzelf was, maar vooral voor Ierland”, vertelde hij openhartig in Volgspot. Het feit dat de zanger in Australië geboren is, doet niets af aan zijn onvoorwaardelijke loyaliteit voor Ierland. „We hebben in Ierland een mooi gezegde: al ben je in een stal geboren, dat betekent nog niet dat je een paard bent.” De zanger hoopt dat hij een van zijn hits nogmaals ten gehore mag brengen in Ahoy, tijdens de volgende editie van het liedjesfestijn in Rotterdam.