Kylie Jenner ontkent te hebben gelogen over haar vermogen

Het Amerikaanse tijdschrift kroonde Kylie eerder dit jaar voor de tweede keer tot jongste selfmade miljardair. Forbes stelde vrijdag echter dat de halfzus van Kim Kardashian iets minder dan 900 miljoen dollar waard is en belastingteruggaven had vervalst zodat haar vermogen hoger zou uitkomen. „Ik dacht dat dit een respectabele website was”, reageert Kylie. „Het enige dat ik zie zijn een aantal onjuiste verklaringen en onbewezen aannames. Ik heb nooit gevraagd om een titel of ooit gelogen om die te krijgen.”

De realityster en oprichter van Kylie Cosmetics lijkt verder niet zo te zitten met het nieuwe onderzoek van Forbes. „Ik ben voor mijn leeftijd meer dan gezegend, ik heb een prachtige dochter en een succesvol bedrijf en het gaat hartstikke goed”, aldus Kylie. „Ik kan een lijst van honderd dingen noemen die nu belangrijker zijn dan hoeveel geld ik heb.”