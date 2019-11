Coen Swijnenberg: mijn lijf heeft aan de noodrem getrokken

Coen schrijft op Instagram: „Even een bericht nu het een tijdje stil is. Het gaat met mij momenteel niet zo lekker. De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken. Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet. Ik moet dat serieus nemen en me erbij neerleggen dat het herstel tijd nodig heeft.” Zelf zegt Coen het radiomaken te missen.

Ook laat hij weten dat hij de viering van het vijftienjarig jubileum van de radioshow met Sander aan zich voorbij moet laten gaan. Toch zegt Coen niet te kunnen wachten tot hij luisteraars ’weer lastig kan vallen’ met zijn radiomaatje, Sander.

Coen wordt momenteel in De Coen en Sandershow vervangen door Barend van Deelen.

Ⓒ Instagram

Ⓒ Instagram